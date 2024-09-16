Москва, 16 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ракетным ударом уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS в Сумской области. Об этом 16 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны России/ТАСС

Отмечается, что цель была обнаружена средствами объективного контроля южнее населённого пункта Новый Путь, который находится в 38 км северо-западнее города Сумы. После подтверждения точных координат командование приняло решение о точечном огневом воздействии.

«В результате ракетного удара была уничтожена пусковая установка М270 MLRS, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, истребитель Су-34 нанёс удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российская авиация нанесла ракетные удары по резервами ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь в Сумской области.