Москва, 17 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Планы Госдумы принять законы для защиты граждан от мошенников, подделывающих голоса с помощью искусственного интеллекта, весьма своевременны, заявил 17 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне неизвестны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — заявил Песков.

Представитель Кремля признался, что ему тоже приходилось сталкиваться с мошенниками.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 16 сентября заявил, что в парламент поступил законопроект о защите голосов россиян от подделки мошенниками. Если закон примут, те, кто подделывает голоса граждан, будут нести уголовную ответственность. Депутат сообщил, что сейчас под защитой закона находится пока только фото. По его словам, сейчас подделка голосов приобрела «страшный масштаб».

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2022 года Песков на марафоне «Знание. Сила» рассказал, что телефонные мошенники похитили у его дочери деньги. По её словам, это было похоже на гипноз, она назвала ПИН-коды, в итоге деньги сняли с двух банковских карт.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в марте рассказал ИА Регнум, что мошенники стремятся завладеть оригиналами голосов, чтобы генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег.

Аналитик F. A. С. С. T. Евгений Егоров 16 сентября сообщил, что мошенники получают доступ к криптокошелькам людей, заманивая их в поддельные инвестиционные проекты, якобы созданные основателем Telegram Павлом Дуровым. Человеку обещают бесплатную раздачу криптовалют Toncoin и Notcoin.