Москва, 31 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Мошенники сумели выманить деньги у дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Она попалась на уловки с банковскими картами, рассказал Песков на марафоне «Знание. Сила».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По словам представителя Кремля, мошенники отлично умеют убеждать, но используют свой талант для преступных целей. Его дочь пострадала от мошеннических действий в прошлом году.

«Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», — сказал Песков.

Он добавил, что службы безопасности банков среагировали и вернули его дочери деньги, но неизвестно, поймали ли «этих нехороших, талантливых людей».

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