Москва, 11 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег. Об этом 11 марта ИА Регнум заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов.

Алексей Никольский /РИА Новости

По его словам, хотя подделать интонацию голоса довольно сложно, технологии развиваются стремительно. Сегодня мошенники могут с лёгкостью подделать голос потенциальной жертвы, хотя он и не будет идеально похож на оригинал.

Это делается для того, чтобы потом сгенерировать монолог, содержащий просьбу к родственникам жертвы, пояснил эксперт. По его словам, прослушивая такое сообщение, человек находится в состоянии стресса и не замечает многих нюансов. Например, в этот момент он не обращает внимание на то, что ребёнок, звонящий по телефону, неправильно ставит ударение в словах или расставляет акценты. Понимание этого приходит позже, но не во время разговора, уточнил эксперт.

«Сейчас огромную популярность завоёвывают чат-боты, в которых люди оставляют свои голоса. Пользователи интересуются, где, например, расположены различные заведения или где им поужинать. Однако неясно, куда идут эти голоса, кто ещё их слышит, кроме чат-бота, и кто и как будет их использовать. И с этой серьёзной угрозой трудно бороться», — отметил Седов.

Он добавил, что это модель угроз называется «man in the middle», то есть злоумышленник по середине, что не означает, что он на стороне чат-бота или устройство пользователя уже инфицировано вредоносным ПО.

Он также подчеркнул, что зачастую звонящий, который представляется сотрудником полиции или службы безопасности банка, не всегда является человеком. На первом звонке на другом конце провода может быть робот, который проверяет, насколько легко человек поддаётся на уловки. Если мошенникам становится понятно, что потенциальную жертву удалось чем-то зацепить, то в дело вступает специально подготовленный человек, который пытается довести дело до конца.

В этот момент не стоит принимать поспешных решений. Лучше взять паузу на пять-десять минут. Этого времени достаточно, чтобы подумать, осмыслить произошедшее и рассказать о нём кому-то. Если рядом никого нет, можно рассказывать самому себе в зеркало. Проговаривая, человек начинает понимать, что в ситуации есть какие-то нюансы, которые не стыкуются, пояснил Седов.

По его словам, наибольшему воздействию мошенников подвергаются не только дети и пожилые люди, но и женщины, которые сидят дома с детьми. Самыми уязвимыми являются люди, которые считают, что с ними такое никогда не произойдёт, поскольку их статус, положение и связи говорят о том, что мошенники не смогут до них дотянуться, добавил эксперт.

«Поэтому очень важно для человека включать критическое мышление и обсуждать эти проблемы, чтобы люди были готовы к возможным звонкам мошенников. Может помочь и кодовое слово, которое родственники поймут с полуслова, а злоумышленники или робот — нет. Например, можно спросить собеседника, покормил ли он кота Ваську, хотя на самом деле в доме нет кота. И ответ на этот вопрос может показать, кто на самом деле находится на другом конце провода», — отметил Седов.

Как передавало ИА Регнум, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил, что мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег. По его словам, для того чтобы заполучить образцы голосов, злоумышленники используют разные предлоги. В частности, они обещают пользователям смартфонов заказы на озвучивание рекламы или фильмов.