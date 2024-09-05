Москва, 5 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Подразделения российской армии за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ, заявил 5 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он уточнил, что дальние удары по объектам противника наносили авиация, ракетные войска, артиллеристы и операторы беспилотников.

«Поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение 4 сентября взяли под контроль 41 опорный пункт ВСУ. Кроме того, они уничтожили американскую гаубицу M101, две британские гаубицы L-119 производства, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также три беспилотника самолётного типа.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, что украинская армия несёт очень большие потери в зоне СВО, это касается и личного состава, и военной техники. Данные Минобороны РФ об этом объективные, так как их получают от разных источников, подчеркнул глава государства.