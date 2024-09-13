Москва, 13 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российские войска за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 сентября на брифинге.

Алексей Даничев/РИА Новости

Он уточнил, что в период с 7 по 13 сентября удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет.

Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы, а также пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), националистических формирований и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков информировал о продолжении наступательных действий российской группировки войск «Север» на курском направлении. Он уточнил, что за сутки украинские войска, вторгшиеся в Курскую область, потеряли до 300 бойцов и 34 единицы бронетехники, включая семь танков, 12 бойцов сдались в плен. Общие потери ВСУ на этом направлении по состоянию на 13 сентября достигли почти 12,8 тыс. бойцов и 108 танков.