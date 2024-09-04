Львов, Украина, 4 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские военные утром 4 сентября нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники.

«Ударили по предприятиям ОПК, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — уточнили в ведомстве.

Все объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября ВС России освободили населённый пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 150 бойцов и пять автомобилей.

2 сентября российские военные в ходе спецоперации нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Удар был нанесён по заводам, на которых производят и ремонтируют авиатехнику и ракетное вооружение ВСУ, осуществляют сборку и хранение беспилотников. Также российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.