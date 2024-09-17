Глушковский район, Курская область, 17 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Жительница курского села 17 сентября рассказала, как она и две её подруги под обстрелами украинской армии покидали населённый пункт на велосипедах.

Пресс-служба врио губернатора Курской области/РИА Новости

Женщина рассказала, что из транспортных средств у неё был только велосипед. Когда началась эвакуация, она отвязала и выпустила животных.

«Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в посёлок Званное», — рассказала пенсионерка «РИА Новости».

Выехали они в районе семи утра и через два часа были в посёлке. Званное находится в Глушковском районе. Женщина рассказала, что проехала примерно 30 км.

В момент, когда три пенсионерки покидали своё село, начались взрывы. В селе Попово-Лежачи украинский снаряд попал в здание почты. Женщина рассказала, что было очень страшно.

По пути в Званное пенсионерок приняли, накормили и дали тёплые вещи в храме. Женщина поблагодарила батюшку и его жену.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на Курскую область. Российские военные не позволили ВСУ прорваться вглубь территории.

В настоящее время российские подразделения выдавливают украинских боевиков из приграничных районов Курской области. При этом украинская армия несёт большие потери. По состоянию на 16 сентября, ВСУ потеряли с начала нападения на регион 13,8 тыс. военных и 115 танков.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 16 сентября сообщил о принятом властями решении провести эвакуацию из Рыльского и Хомутовского районов. Эти территории находятся в 15 км от границы с Украиной.