* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесёна Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 17 сентября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесёна Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) полагает, что этот статус якобы подрывает к ней доверие в обществе. Об этом говорится в судебных документах.

Скриншот с YouTube Татьяна Лазарева

Она обратилась в суд с соответствующим административным иском к Министерству юстиции РФ.

«Лазарева Т. Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание «иностранный агент» вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — отмечается на сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Кроме того, по её мнению, включение в этот реестр «является дискриминацией». Лазарева считает, что статус иноагента якобы нарушает её профессиональные права, и она будто бы не может осуществлять профессиональную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяну Лазареву внесли в перечень иноагентов в июле 2022 году. Сейчас телеведущая проживает в Испании. В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле 2024 года телеведущая утверждала, что не планирует возвращаться в Россию.

13 июня МВД РФ объявило Лазареву в розыск. 17 июня в России против неё возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

22 июня стало известно, что следователи решили рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении Лазаревой ещё одного уголовного дела. Её заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.