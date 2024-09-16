Брюссель, 16 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не видит, чтобы Россия предпринимала какие-либо действия в ядерной сфере, которые требуют реакции со стороны западных стран. Об этом заявил 16 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Foreign Policy.

Magnus Fröderberg

«НАТО не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада», — сказал он.

При этом генсек заявил, что поддержка альянсом киевского режима якобы не делает блок частью украинского конфликта. Столтенберг также отметил, что пока среди членов НАТО нет согласия о направлении Украине приглашения вступить в альянс.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Россия применит ядерное оружие (ЯО) только в случае угроз её существованию и независимости. Это прописано в государственной Стратегии, напомнил он.

20 июня Путин заявил, что России не нужно принятие концепции превентивного ядерного удара. При этом Москва задумалась о возможном внесении изменений в ядерную доктрину из-за того, что Запад понижает порог применения ЯО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 июня отметил, что ядерное сдерживание, предусмотренное доктриной, может не сработать. Вероятно, в неё со временем внесут изменения, учитывающие ход специальной военной операции на Украине.