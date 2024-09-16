Брюссель, 16 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. НАТО не станет частью конфликта, если страны — члены блока разрешат Украине наносить удары по территории России с помощью поставленного Западом оружия. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в онлайн-интервью журналу Foreign Policy.

U.S. Secretary of Defense

«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», — сказал Столтенберг.

Также он отметил, что государства — члены НАТО пока не пришли к кому-либо консенсусу относительно приглашения Украины в альянс. В то же время, считает Столтенберг, прочный мир в долгосрочной перспективе не может быть установлен, пока Украина не присоединится к блоку.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон пока не разрешил Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям вглубь территории РФ. По его словам, украинская сторона всё ещё ждёт такого решения властей США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 15 сентября заявил, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его мнению, странам альянса в вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России нужно отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт.