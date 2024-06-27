Москва, 27 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Правительство России в будущем может пересмотреть ядерную доктрину страны, в том числе с учётом опыта специальной военной операции. Об этом 27 июня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум

Замглавы МИД рассказал, что в доктрине и в основах государственной политики России достаточно подробно описаны сценарии возможности обращения к такому крайнему, предельному средству ведения вооружённой борьбы, как ядерное оружие.

«Наверное, настанет момент, когда в основы госполитики могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретённый в ходе СВО, когда, давайте назовём вещи своими именами, классическое старое, прежнее прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Рябков заявил, что Россия на фоне высоких рисков столкновения ядерных держав ищет возможности минимизировать эти угрозы, однако её оппоненты на Западе выдвигают неприемлемые условия для диалога по безопасности. Замглавы МИД также обвинил США и НАТО в проведении враждебной линии в отношении России.

Позднее в этот же день Рябков рассказал, что западные страны недооценивают готовность России применить ядерное оружие для защиты, что, по его словам, может обернуться трагическими и фатальными последствиями. Дипломат уточнил, что из сложившейся сегодня в мире сложной ситуации нет лёгких решений и выходов.

Президент Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с руководством МИД отметил, что Россия осознаёт ответственность за стабильность в мире и готова к переговорам со всеми странами. При этом такой диалог должен быть серьёзным, а не имитацией, добавил глава государства.