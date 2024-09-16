Вашингтон, 16 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Секретная служба США нуждается в помощи. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил американский президент Джо Байден, комментируя второе покушение на кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

(сс) The White House

«Секретной службе нужно больше помощи», — заявил глава государства 16 сентября журналистам пула Белого дома

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило, что в Трампа стреляли, когда политик играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Силовики по подозрению в покушении на него задержали Райана Уэсли Рута. По предварительным данным, он стрелял с расстояния от 270 до 450 м.

Как выяснил телеканал Fox 8, Рут хранил в доме много оружия. Бывшая соседка мужчины рассказала, что многие его боялись.

В ходе расследования стало известно, что Рут участвовал в вербовке наёмников для ВСУ. Он также посещал Киев и призывал президента Джо Байдена ввести на Украину американский военный контингент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя второе покушение на Трампа, заявил, что считает это последствием «игр с огнём», которые ведут американские спецслужбы, поддерживая киевский режим.