Москва, 16 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Выяснением причин гибели российских бойцов с позывными Эрнест (Сергей Грицай) и Гудвин (экс-глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский) в зоне специальной военной операции занимается Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября на брифинге.

Kremlin.ru

«Эта тема касается больше Министерства обороны. Министр обороны в курсе, были поручения», — сказал он.

Песков напомнил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов уже дал необходимые поручения разобраться с этим вопросом.

Как передавало ИА Регнум, бывший участник одесского подполья Владимир Грубник 13 сентября заявил, что военнослужащие первой Славянской бригады ВС РФ Эрнест и Гудвин погибли в зоне спецоперации после перевода в штурмовики из состава расчёта БПЛА. Он призвал расследовать обстоятельства смерти бойцов и наказать виновных.

14 сентября министр обороны РФ Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с гибелью военнослужащих. Бойцы перед гибелью записали предсмертное видеообращение, которое распространилось по Telegram-каналам.