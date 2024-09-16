Информация об обстоятельствах гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа взята под личный контроль министра обороны РФ Андрея Белоусова. Разобраться в ситуации в кратчайшие сроки он поручил начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генештаба ВС Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России. Обсуждением этого известия, обнародованного Минобороны, ознаменован наступивший, 934-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Речь идёт о двоих военнослужащих Сергее Грицае (позывной Эрнест) и Дмитрии Лысаковском (позывной Гудвин), записавших предсмертное обращение, обнародованное в СМИ.

«В видео они предполагают, что будут физически устранены за то, что обладают этими сведениями, что по факту и произошло на днях в ходе боевых действий. Я полагаю, что излагаемые ими факты требуют тщательной проверки, поскольку, зная лично героев ролика, уверен в их порядочности», — подчеркнул в Telegram-канале 14 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

От главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина общественный деятель попросил организации проверки по излагаемым в видео фактам, а также по факту смерти Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.