Донецк, 13 сентября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Военнослужащие первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин (экс-глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский) погибли в зоне спецоперации после перевода в штурмовики. Об этом 13 сентября сообщил в Telegram-канале подпольщик Владимир Грубник.

Кадр из видео Военнослужащие первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин

«Им был приказ, они пошли его выполнять. Как воины… Обстоятельства, приведшие к их смерти, должны быть расследованы компетентными органами, а виновные наказаны», — написал подпольщик.

Погибшие ранее входили в состав расчёта БПЛА, передавали координаты потенциальных целей.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 7 по 13 сентября российские войска нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. В результате были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет. Также поражены места сборки и хранения БПЛА, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.