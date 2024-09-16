Челябинск, 16 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Следственное управление по Челябинской области возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности в связи с нападением 13-летнего школьника на других учеников и учителя в коррекционной школе №68 в Челябинске. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

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«Следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в Telegram-канале управления.

Отмечается, что подросток наносил окружающим травмы, используя различные предметы.

Как передавало ИА Регнум, ученик совершил нападение в челябинской школе 16 сентября. Его пытались остановить другие школьники и педагог, но они получили травмы. Подросток сбежал из класса, его задержал другой учитель. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению доложить о ходе расследования по этому делу, а также наградить тех, кто противостоял нападавшему.

В ходе инцидента в школе №68 пострадали четыре человека. По информации Telegram-канала «112», одну из получивших травмы девочек доставили в реанимацию. Нападавший наносил удары ножом и молотком.

Прокуратура Челябинской области после нападения в школе №68 проверит работу сотрудников охраны этого заведения, в том числе соблюдение пропускного режима. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора региона Евгений Фёдоров.