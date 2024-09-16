Вашингтон, 16 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли все свои истребители Су-27, и эти потери для них являются невосполнимыми. Об этом 15 сентября написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Airwolfhound Су-27 ВВС Украины

«Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолёт со схожими лётными характеристиками и высокой живучестью <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, истребитель Су-27 превосходит американские F-16 по дальности и размеру радара, а так как СССР не экспортировал эти самолёты в другие страны, за исключением Китая, союзники Украины не смогут их поставить армии страны для восполнения утерянных машин.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в начале сентября сообщил о передаче киевскому режиму первых 10 истребителей F-16. По его словам, украинские боевики уже начали использовать американские самолёты.

Американское издание Business Insider 8 сентября написало, что использование украинскими пилотами F-16 несёт большие риски для них. Отмечалось, что нехватка опытов у лётчиков ВСУ в пилотировании таких самолётов и неэффективное их использование создаёт для украинских сил смертельную опасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале августа отмечала, что поставки американских истребителей Киеву не станут для него «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий. Дипломат уточнила, что США и их сателлиты делают ставку на продолжение боевых действий любой ценой, накачивая киевский режим вооружениями.