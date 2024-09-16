Берн, 16 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Швейцария не намерена проводить второй мирный саммит мира по Украине, сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на Федеральный департамент (министерство) иностранных дел страны.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В настоящее время Швейцария не занимается подготовкой второго мирного саммита», — заявили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.

Также в МИД отметили, что работа над урегулированием украинского конфликта и достижением устойчивого мира между сторонами «не прекращается».

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной на своей территории.

27 августа готовность содействовать мирному урегулированию украинского конфликта выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидер индийского правительства отказался проводить саммит по ситуации на Украине в случае исключения России из числа его участников.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин также выступает за создание условий для возобновления диалога по урегулированию конфликта на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчёркивал, что урегулирование конфликта возможно, если мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной.

Первая «мирная конференция» по Украине состоялась 5–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Представители России на саммит приглашены не были. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных.

Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений.