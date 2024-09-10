Берн, 10 сентября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Власти Швейцарии не оставляют надежды привлечь Россию к участию в саммите по урегулированию конфликта на Украине, отмечая, что мирный процесс возможен только при участии представителей РФ.

РИА Новости

«Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — сообщил РБК представитель пресс-службы МИД страны Йонас Монтани.

Швейцарский дипломат подчеркнул, что для его страны, а также ещё для 94 государств и международных организаций, крайне важно, чтобы любое предложение по завершению военных действий основывалось на Уставе ООН и его основных принципах.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц 8 сентября заявил, что настал момент для обсуждения инициатив по ускоренному завершению вооружённого конфликта на Украине.

Канцлер поддержал идею участия Москвы во втором «мирном саммите». По его словам, он обсудил это с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

5–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась «мирная конференция» по Украине, на которую не была приглашена Россия. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений.