Пекин, 9 июля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Китай выступает за создание условий для возобновления диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Максимом Рыженковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Крайне важно следовать трём принципам… чтобы охладить кризис и создать условия для возобновления диалога», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Китая 9 июля.

По словам Ван И, Пекин призывает стороны конфликта препятствовать распространению огня за пределы поля боя и не допускать эскалации. Китайский дипломат подчеркнул, что КНР продолжит придерживаться конструктивной позиции на пути урегулирования украинского кризиса.

8 июля премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава венгерского правительства высоко оценил мирную инициативу Пекина по разрешению конфликта на Украине и назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане подтвердил готовность Пекина продолжать прилагать политические усилия с целью урегулирования украинского конфликта.

Позднее Путин по итогам встречи с Орбаном заявил об открытости России для обсуждения путей завершения конфликта и подчеркнул, что Киев выступает против политико-дипломатического урегулирования. Также российский лидер напомнил, что одним из условий для урегулирования конфликта является вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.