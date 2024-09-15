Москва, 15 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ, сообщили 15 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

«Также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября российские военные нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ. ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

По данным на 14 сентября, российские средства ПВО сбили за неделю 433 украинских беспилотника, из них 237 — вне зоны специальной военной операции. Также в течение недели ВС России сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции и 25 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Вооружённые силы Украины за период с 7 по 13 сентября потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. человек.