Москва, 15 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 сентября на брифинге.

MOD Russia/Global Look Press

Он уточнил, что в результате действий оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением для Вооружённых сил Украины (ВСУ) и склад ракетно-артиллерийского вооружения, поражены места хранения безэкипажных катеров, БПЛА, цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Общие суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 2215 бойцов.

За сутки российские ВКС сбили два украинских истребителя Су-27. Средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, а также перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников, 22 из которых — вне зоны проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков информировал о нанесении ударов по украинским военным аэродромам и местам базирования катеров. За сутки, отметил он, российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 53 беспилотника. ВСУ за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации до 2090 бойцов. В числе уничтоженной вражеской техники — один танк, британская самоходная артиллерийская установка Braveheart, французская гаубица Caesar.