Каир, 15 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Посольство РФ в Каире держит на контроле ситуацию с ДТП с участием российских туристов и выясняет обстоятельства ЧП. Об этом говорится в комментарии диппредставительства.

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«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир — Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин», — говорится в опубликованном на сайте посольства комментарии.

Отмечается, что туристы получили травмы различной степени тяжести и всем была оказана необходимая медпомощь. Некоторым потребовалась госпитализация в местные медучреждения Суэца.

Диппредставительство оказывает россиянам содействие. В Суэц, в районе которого произошло ДТП, отправился консульский сотрудник.

Как передавало ИА Регнум, ДТП с автобусом на трассе Суэц — Каир в Египте произошло вечером 14 сентября.

По предварительным данным, в автобусе было 43 туриста разных национальностей и четыре египтянина, включая водителя. Все они пострадали. Погибших, по информации издания, нет.

В автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, было 11 граждан Турции, два британца, 21 россиянин, девять итальянцев, а также четверо египтян.

На данный момент изучаются причины произошедшего. Есть версия, что ДТП произошло из-за превышения скорости или несоосности рулевого колеса водителя в результате взрыва одной из шин.