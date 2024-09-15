Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц — Каир в Египте 14 сентября. Об этом сообщает Cairo24. Автобус возвращался из Шарм-эль-Шейха.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что в автобусе было 43 туриста разных национальностей и четыре египтянина, включая водителя. Все они пострадали. Погибших, по информации издания, нет.

В автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, было 11 граждан Турции, два британца, 21 россиянин, девять итальянцев, а также четверо египтян.

Как отмечается, травмы пассажиров оцениваются от лёгкой до средней степени тяжести. Все доставлены в медицинский комплекс Суэца.

На данный момент изучаются причины произошедшего. Есть версия, что ДТП произошло из-за превышения скорости или несоосности рулевого колеса водителя в результате взрыва одной из шин.

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