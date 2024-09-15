Суджанский район, Курская область, 15 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов пришёл в ярость после просьб добровольно сдавшихся в плен бойцов его подразделения вызволить их из украинского плена.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вчера-сегодня мне скинули несколько роликов, где представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую Республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того чтобы общались со своими домашними. И там идёт установка: «Скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять». Вот, услышал эти слова. На самом деле я пришел в такую ярость», — сказал Алаудинов в видеосообщении в Telegram-канале.

Как отметил командир, сдача в плен является позором для чеченца, который можно «смыть только кровью».

При этом Алаудинов отметил разницу между сдавшимися бойцами без боя и теми, кто попал в плен против своей воли. Кроме того, для «Ахмата» также важно достать всеми средствами тело погибшего бойца для дальнейшего захоронения.

«Если боец погиб, мы найдём его тело, если ранен, попал в плен, мы также любыми способами его найдём. Не уважаю, не считаю, что вы заслуживаете жизни. Как вы будете смотреть в глаза всем? Вы нарушили обет, когда добровольно сдались в плен», — обратился к бывшим сослуживцам Апти Алаудинов.

В заключении Алаудинов обратился к киевскому режиму и призвал оставить сдавшихся добровольно в плен бойцов себе, так как те сошли «со священного пути» и «перестали быть чеченцами, ахматовцами и мужчинами».

Как передавало ИА Регнум, пять бойцов (трое стрелков и двое связистов) подразделения «Ахмат» оказались в плену ВСУ после неравного боя в Курской области, сообщил 13 августа Апти Алаудинов.

14 сентября Алаудинов сообщил, что украинские боевики испытывают проблемы с обеспечением в Курской области. В подразделениях ВСУ началась полная дезорганизация.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 13 сентября проинформировал об уничтожении ещё трёх управляемых авиабомб, нацеленных ВСУ на объекты в регионе. В этот же день ранее в Курской области сбили две управляемые авиабомбы украинских вооружённых формирований.

Военные ВСУ пожаловались телеканалу CNN, что столкнулись с большими потерями и трудностями со связью Starlink в ходе боевых действий в Курской области. По их признанию, у них много убитых и много уничтоженной техники. Есть у ВСУ и трудности в продвижении по территории Курской области из-за фортификационных сооружений.