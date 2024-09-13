Курск, 13 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал врио главы области в Telegram-канале.

О том, есть ли в результате атаки ВСУ пострадавшие или разрушения на земле, Смирнов не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника ВСУ в приграничном районе Курской области.

13 сентября Минобороны доложило, что ВСУ за сутки в Курской области потеряли до 300 бойцов и семь танков. По данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские подразделения потеряли более 12 795 военных и 108 танков.