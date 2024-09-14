Курск, 14 сентября, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Украинские боевики испытывают проблемы с обеспечением в Курской области. В подразделениях ВСУ началась полная дезорганизация, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Он уточнил, что взятые в плен украинцы повально жалуются на большие проблемы с обеспечением и питанием в подразделениях.

«Говорят, у них идёт полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России. <…> В общей сложности, получается, у них уже потихоньку душок-то перестаёт, как говорится, присутствовать. Так что обстановка у нас достаточно хорошая. Ребята работают, уничтожают планомерно противника», — рассказал Алаудинов в Telegram-канале.

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили несколько единиц техники противника. На суджанском направлении ВСУ за сутки понесли серьёзные потери, заключил офицер.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 13 сентября проинформировал об уничтожении ещё трёх управляемых авиабомб, нацеленных ВСУ на объекты в регионе. В этот же день ранее в Курской области сбили две управляемые авиабомбы украинских вооружённых формирований.

Военные ВСУ пожаловались телеканалу CNN, что столкнулись с большими потерями и трудностями со связью Starlink в ходе боевых действий в Курской области. По их признанию, у них много убитых и много уничтоженной техники. Есть у ВСУ и трудности в продвижении по территории Курской области из-за фортификационных сооружений.

По состоянию на 13 сентября ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных.