Вашингтон, 13 сентября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Украинские бойцы столкнулись с большими потерями и трудностями со связью в ходе боевых действий в Курской области. Об этом они рассказали телеканалу CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум Старлинк Starlink Украина

«Много убитых у нас и много уничтоженной техники», — признался журналистам украинский военнослужащий.

Также в ВСУ пожаловались на проблемы со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в ряде районов.

Кроме того, боевики указали на трудности в продвижении по территории Курской области из-за фортификационных сооружений.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября российские войска освободили 10 населённых пунктов в Курской области. В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток были освобождены Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в Минобороны РФ.

По состоянию на 13 сентября, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных. Также украинская армия лишилась 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США.