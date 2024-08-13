Курск, 13 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Пять бойцов подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в плену ВСУ после неравного боя в Курской области, сообщил 13 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Станислав Красильников

Никакой массовой сдачи бойцов «Ахмата» в плен, о которой заявляли украинские СМИ, не было, написал Алаудинов в своём Telegram-канале.

«Уточнение: всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов. Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе», — отметил Алаудинов.

Ни один боец спецназа «Ахмат» схвачен противником не был, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, попавший в плен к ВС РФ бывший сосед лидера киевского режима Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко ранее предложил Зеленскому сравнить отношение к людям со стороны России и со стороны Киева. Даниленко подчеркнул, что Россия относится к людям с уважением, а киевский режим — как к пушечному мясу.

Украинский военнослужащий Алексей Пашкин ранее сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Пашкин рассказал, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца. Отношение командующих ВСУ к личному составу он назвал геноцидом.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа. Также ведомство вновь сообщило, что в минувшие сутки ещё несколько бойцов ВСУ были взяты в плен.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.