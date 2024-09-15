Рязань, 15 сентября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Рязанской областью. Об это 15 сентября сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — написал глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Калужской области сбили беспилотник. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушения инфраструктуры в результате произошедшего нет.

Вечером 14 сентября на территории Ростовской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. В этот же день средствами противовоздушной обороны был уничтожен над акваторией Чёрного моря украинский беспилотник.

По данным Минобороны России на 14 сентября, силы ПВО уничтожили за ночь над Курской и Белгородской областями 19 беспилотников.

Ранее три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.