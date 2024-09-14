Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. На территории Ростовской области поздним вечером 14 сентября обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА», — уточнил он в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и повреждений нет, заключил Голубев.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа Василий Голубев проинформировал о пожаре на нефтебазе под Каменском-Шахтинским, вспыхнувшем после атаки дрона ВСУ. Глава Ростовской области отметил, что люди не пострадали, угрозы распространения огня на жилые дома не было.

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 14 сентября 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями.