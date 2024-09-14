Москва, 14 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять — над территорией Белгородской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября, по данным Минобороны, в шести российских регионах было сбито 20 украинских БПЛА самолётного типа. Уточнялось, что восемь дронов уничтожили в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской областях, один — в Калужской области.