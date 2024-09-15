Калуга, 15 сентября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. В Калужской области сбили беспилотник, сообщил 15 сентября в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

MOD Russia/Global Look Press

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы», — написал он.

Глава Калужской области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры в результате произошедшего нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 сентября на территории Ростовской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. В этот же день средствами противовоздушной обороны был уничтожен над акваторией Чёрного моря украинский беспилотник.

По данным Минобороны России на 14 сентября, силы ПВО уничтожили за ночь над Курской и Белгородской областями 19 беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что над 15 российскими регионами, в том числе над Москвой и Московской областью, уничтожили около 160 украинских беспилотников самолётного типа. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбиты над Брянской областью.