Москва, 14 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Чёрного моря украинский беспилотник, сообщили 14 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации оборонного ведомства.

По данным Минобороны на 14 сентября, российские средства ПВО за сутки сбили 53 беспилотника ВСУ. Также были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS противника.

В ночь на 13 сентября в шести российских регионах было сбито 20 украинских БПЛА самолётного типа. Восемь дронов уничтожили в Брянской области, четыре в Белгородской, три в Курской, по два в Смоленской и Орловской областях, один в Калужской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дежурные огневые средства уничтожили ночью 29 августа в Чёрном море три безэкипажных катера ВСУ, следовавших в сторону Крыма.

Российские ПВО сбили за неделю 433 украинских беспилотника, из них 237 — вне зоны специальной военной операции. Также в течение недели ВС России сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции и 25 реактивных снарядов HIMARS производства США.