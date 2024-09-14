Лондон, 14 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Киевский режим планирует нанести удары дальнобойным оружием по дальним складам и местам расположения войск в России. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Sgt. Andy Martinez/U. S. Department of Defense

«Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — говорится в публикации.

По данным агентства, США отказались передавать Украине ракеты ATACMS вследствие того, что указанные Киевом российские аэродромы для нанесения ударов находятся за пределами зоны досягаемости.

Вместе с этим Киев запросил разрешение на применение ракет Storm Shadow и SCALP.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией.

Российский лидер отметил, что украинская армия не способна сама наносить удары современным высокоточным оружием большой дальности, произведённым на Западе, так как для этого нужны разведданные с натовских спутников, которых у Киева нет. Более того, добавил Путин, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.