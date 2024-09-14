Буэнос-Айрес, 15 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Голословные обвинения американских властей в адрес российских СМИ являются попыткой разрушить многолетние отношения Буэнос-Айреса и Москвы. Об этом 14 сентября заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

smotrim.ru Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов

Глава дипмиссии обратил внимание на материал интернет-издания Infobae, в котором приводились заявления руководства Госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в попытках «дестабилизировать» аргентинское правительство. При этом никаких доказательств не приводилось, отметил Феоктистов.

«Россия никогда не вмешивается в дела других государств. С Аргентиной нас связывают почти 140 лет проверенных временем отношений дружбы и взаимопонимания. Они носят долгосрочный характер и не подвержены политической конъюнктуре. Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — привело слова дипломата посольство.

По словам дипломата, США привыкли рассматривать Латинскую Америку исключительно в качестве зоны собственных интересов, навязчиво монополизировать глобальное информационное пространство, не допуская в него другие точки зрения. Однако с построением многополярности на основе суверенного равенства государств все подобные попытки обречены на провал, заключил Феоктистов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил о запуске дипломатической кампании по борьбе с якобы исходящей от RT угрозой. Он обвинил медиагруппу в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием». При этом никаких доказательств не привёл.

Кроме того, Блинкен утверждал, что, благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.

К обвинениям госсекретаря США в адрес телеканала RT нужно относиться как к блокчейну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.