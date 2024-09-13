Москва, 13 сентября, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила относиться к действиям госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего телеканал RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран, как к блокчейну.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее в этот же день Блинкен публично обвинил телеканал RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран. Он добавил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против телеканала и призывают относиться к его действиям как к разведке.

Также госсекретарь объявил, что Вашингтон вводит санкции против трёх юридических и двух физических лиц, которые якобы участвовали в таких операциях. В частности — в якобы вмешательстве во внутренние дела Молдавии и будущие выборы в стране.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября к сотруднице RT, работающей в Майами, пришли с обысками 20 сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Сообщалось, что женщине не дали одеться, её избили и обыскали. После обыска сотрудницу агентства допрашивали около пяти часов. Женщине пришлось покинуть Соединённые Штаты Америки из соображений безопасности, российский консул помог приобрести ей билет на самолёт, и через третью страну она улетела в Россию.