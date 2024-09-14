Брянск, 15 сентября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября силы ПВО ликвидировали ещё три беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск, дроны

По информации главы региона Александра Богомаза, в результате падения обломков сбитых вражеских беспилотников самолётного типа пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Богомаз известил об уничтожении в ночь на 15 сентября над регионом шести украинских беспилотников.

На территории Ростовской области поздним вечером 14 сентября обезвредили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 14 сентября 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями.