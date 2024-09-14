Брянск, 14 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в ночь на 15 сентября в небе над регионом силами ПВО шести украинских беспилотников.

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«Наши защитники отражают очередную террористическую атаку. Шесть БПЛА обнаружено и уничтожено», — информировал Богомаз.

Пострадавших и разрушений от падения обломков беспилотников самолётного типа нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины, сообщил 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина.

При обстреле боевиками были ранены четыре мирных жителя. Три мирных жителя получили ранения на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки, у женщины обнаружили минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Пострадавших доставили в городскую больницу.