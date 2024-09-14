Берлин, 14 сентября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Предоставление Вооружённым силам Украины (ВСУ) возможности нанесения ударов вглубь России является проблемой, Германия не будет этого делать, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого приводит немецкая газета Welt.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц подчеркнул, что будет настаивать на отказе разрешить Украине использовать оружие дальнего радиуса действия, поставляемое Германией, для атаки целей в глубине России.

Во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не дали разрешения киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. А посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.