Москва, 14 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Деньги, которые по суду получит школа «Ангелы Плющенко» от матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, будут направлены на благотворительность. Об этом сообщил 14 февраля основатель школы, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Александр Вильф/РИА Новости Евгений Плющенко

Никулинский районный суд Москвы 2 сентября постановил взыскать около 1,9 млн рублей с представителей Парсеговой, которая в 2020–2023 годах тренировалась в школе Плющенко, а потом вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. После этого школа потребовала вернуть деньги, потраченные на подготовку фигуристки.

«Пока ещё не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — сказал Плющенко «РИА Новости».

Он отметил, что давно занимается благотворительностью, но не считает нужным это афишировать. В ситуации с Парсеговой, напомнил фигурист, школа с самого начала подчёркивала, что дело не в деньгах.

По словам Плющенко, в фигурном катании давно пора ввести систему контрактов, так как при переходах из одной школы или академии в другую царит хаос. Особенно нужна эта система при наличии частных школ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, суд рассматривал гражданское дело по иску школы Плющенко о взыскании денежных средств с ушедшего спортсмена. При этом не были удовлетворены встречные требования Натальи Парсеговой, матери фигуристки, о расторжении договора и освобождении от выплат.

Ранее Тутберидзе заявила, что долг семьи Парсеговых перед школой Плющенко будет полностью закрыт. Команда тренера 9 сентября провела открытую тренировку, намереваясь направить часть вырученных средств на погашение долга. Билеты стоили 10 тыс. рублей.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против судебных разбирательств в фигурном катании. Плющенко назвал решение суда справедливым и отметил, что к девочке претензий не имел, но счёл некорректными действия её матери.