Москва, 2 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что выступает против судебных разбирательств в фигурном катании. Так она прокомментировала споры между академией «Ангелы Плющенко» и представителями 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

РИА Новости/ Алексей Филиппов Татьяна Тарасова

«Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому — не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — приводит её слова РЕН ТВ.

Она добавила, что на её памяти это первый суд в российском фигурном катании.

Как сообщало ИА Регнум, Парсегова до сезона-2020/2021 тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе, из-за чего академия подала иск в суд о взыскании 1,8 млн рублей.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы принял решение удовлетворить исковые требования академии «Ангелы Плющенко» к представителям Парсеговой. При этом встречные требования о расторжении договора и определении последствий в виде освобождения от выплат остались без удовлетворения.