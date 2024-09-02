Москва, 2 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Никулинский районный суд Москвы принял решение удовлетворить исковые требования Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к представителям 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

t. me/arinaparsegovaofficial Арина Парсегова

«Решением Никулинского районного суда города Москвы от 2 сентября 2024 года удовлетворены исковые требования ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» к Парсеговой Н. С. о взыскании денежных средств», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что суд не стал удовлетворять встречные требования Парсеговой-старшей о расторжении договора и определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат.

До этого академия «Ангелы Плющенко» подала иск в суд о взыскании денежных средств с ушедшего спортсмена на сумму 1,9 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Арина Парсегова до сезона-2020/2021 тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году стало известно о возвращении Парсеговой в группу Тутберидзе и позднее — о судебном разбирательстве по поводу перехода.

В Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» 27 августа заявили, что их не поставили в известность о проблемах с допингом у спортсменки Варвары Горобченко. Отмечалось, что спортсменка прекратила обучение в академии задолго до решения о дисквалификации.