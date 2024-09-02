Москва, 2 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что полностью удовлетворён решением суда и назвал некорректными действия мамы фигуристки Арины Парсеговой по отношению к его академии «Ангелы Плющенко».

Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Никулинский суд в Москве 2 сентября взыскал 1,9 млн рублей с фигуристки Парсеговой в пользу школы Плющенко.

«Считаю, что вердикт суда справедлив. Вопрос не в деньгах. Все полученные от семьи Парсеговых средства мы направим на благотворительность. Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле», — заявил он «РИА Новости».

При этом Плющенко заявил, что вопросов к самой Арине нет и быть не может. По его словам, 12-летняя фигуристка очень талантливая девочка. Вопросы есть к её маме, которая, являясь представителем несовершеннолетней спортсменки, поступила некорректно, добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион пояснил, что академия полностью оплачивала подготовку фигуристки, включая её зарплату.

«Покоробили слова мамы Парсеговой, утверждавшей, что в академии девочку на тренировках заставляли прыгать, несмотря на травмы. Это стало последней каплей в истории. Обвинять меня в том, что заставляю спортсменку рисковать здоровьем <…>, вообще последнее дело», — прокомментировал ситуацию Плющенко.

Как сообщало ИА Регнум, Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 юная фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 2 сентября выступила против судебных разбирательств в фигурном катании.