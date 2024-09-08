Москва, 8 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Долг семьи 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет полностью закрыт, независимо от собранных средств на открытой тренировке. Об этом 8 сентября заявила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Алексей Даничев/РИА Новости Этери Тутберидзе

Тренировка состоится 9 сентября. Участие в ней примут ученики Тутберидзе, в числе которых Арсений Федотов, Софья Акатьева, Аделия Петросян, а также спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и другие спортсмены.

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — написала Тутберидзе в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она выразила благодарность Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) за согласие на проведение мероприятия.

Тутберидзе добавила, что команда постарается провести тренировку так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. По её словам, будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава.

Как сообщало ИА Регнум, Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денег с матери Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 Парсегова тренировалась в группе Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко», а в 2023-м вернулась обратно. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 2 сентября выступила против судебных разбирательств в фигурном катании. Сам Плющенко назвал решение суда справедливым, отметив, что к самой девочке претензий не имел, но счёл некорректными действия её матери.