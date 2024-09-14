Калининград, 14 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Калининграде четырёхлетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме, поджог которого совершил сосед из мести хозяйке. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Telegram/Калининградский Следком

«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 65-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом в отношении малолетнего)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно версии СК, мужчина из мести облил бензином веранду дома и поджёг. В это время внутри находились женщина и её четырёхлетний внук, которому не удалось выбраться из горящего здания.

«В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил содеянное из мести к соседке, которая мало заплатила ему за подсобные работы», — сказано в сообщении областного СК.

Следствие подало ходатайство об аресте мужчины.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября мать и трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области. Ещё семеро членов семьи пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).