В Калининграде ребёнок погиб при пожаре, устроенном соседом из мести
Калининград, 14 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Калининграде четырёхлетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме, поджог которого совершил сосед из мести хозяйке. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.
«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 65-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом в отношении малолетнего)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно версии СК, мужчина из мести облил бензином веранду дома и поджёг. В это время внутри находились женщина и её четырёхлетний внук, которому не удалось выбраться из горящего здания.
«В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил содеянное из мести к соседке, которая мало заплатила ему за подсобные работы», — сказано в сообщении областного СК.
Следствие подало ходатайство об аресте мужчины.
Как передавало ИА Регнум, 1 сентября мать и трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области. Ещё семеро членов семьи пострадали.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).