Егорьевск, Московская область, 1 сентября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в ночь на 1 сентября при пожаре в Московской области. О трагедии сообщили в МЧС России.

https://t.me/gsuskmosobl Пожар в квартире Подмосковья

Огонь охватил квартиру в доме на четвёртом этаже в деревне Юрцово Егорьевского района Подмосковья. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Для ликвидации возгорания задействовали 19 единиц техники и более 50 специалистов.

В результате пожара погибли трое детей — мальчик в возрасте пяти лет и две девочки четырёх и трёх лет. Позднее в больнице скончалась их мать. Врачи спасают жизни ещё семерых членов семьи, в том числе пятерых детей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Волгограде. Причиной пожара стали загоревшиеся вещи. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трёх и пяти лет. Мать детей доставили в больницу с ожогами.

В деревне Галаево Курганской области ночью 13 февраля сгорел частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. Пожарные обнаружили тела пяти погибших, из них трое — дети.