Курск, 12 сентября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство есть на кадрах разведывательного дрона, переданных «РИА Новости» бойцами 44-го армейского корпуса.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Видео было снято ещё в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, но обнародовано только сейчас, так как российские бойцы, защищавшие Малую Локню в Суджанском районе, были в окружении.

На кадрах с дрона видно несколько стоящих, обстрелянных легковых автомобилей на дороге. Оператор дрона говорит, что «поубивали гражданских».

Также отчётливо видно, как боевики подходят к машинам, роются в них, достают вещи, бросают в кювет, откуда сослуживцы утаскивают сумки в свой лагерь в лесополосе.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет возбудил уголовное дело против наёмника Ладо Гамсахурдии из Грузии, который, по данным следствия, участвовал в преступлениях против жителей Курской области. Мужчина подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном пересечении государственной границы, наёмничестве, а также в убийстве двух или более лиц, в том числе осуществляющих служебную деятельность.

Он и другие представители наёмнических и иных формирований вторглись на территорию Курской области. Там они расправлялись с мирным населением, причиняли значительный ущерб имуществу и совершали другие преступления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в нападении на Курскую область активно принимают участие иностранные наёмники ВСУ. Они готовы прикрываться детьми, а также ведут себя как террористы.

Представители силовых структур заявили, что иностранные наёмники ведут себя особенно жестоко в отношении мирного населения. По словам одного из представителей, в курском приграничье находятся наёмники из Польши, Франции и США.