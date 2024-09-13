Курск, 13 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Жители приграничных районов Курской области дали показания о зверствах и бесчинствах со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения.

ИА Регнум ВСУ, атака по мирным жителям, Курск

Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал ТАСС, что речь идёт о намеренных обстрелах гражданских, в том числе в момент эвакуации, о насилии и грабеже.

По словам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

Как сообщало ИА Регнум, во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство есть на кадрах разведывательного дрона у бойцов 44-го армейского корпуса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против наёмника Ладо Гамсахурдии из Грузии, который, по данным следствия, участвовал в преступлениях против жителей Курской области. Мужчина подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе в убийстве двух или более лиц.

Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Отмечается, что информацию о действиях Вооружённых сил Украины на захваченных территориях предоставили свидетели и собрал штаб Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших людей.