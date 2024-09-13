Жители Курской области дали показания о зверствах украинских боевиков
Жители Курской области рассказали об обстрелах местного населения со стороны ВСУ
Курск, 13 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Жители приграничных районов Курской области дали показания о зверствах и бесчинствах со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения.
Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал ТАСС, что речь идёт о намеренных обстрелах гражданских, в том числе в момент эвакуации, о насилии и грабеже.
По словам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.
Как сообщало ИА Регнум, во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство есть на кадрах разведывательного дрона у бойцов 44-го армейского корпуса.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против наёмника Ладо Гамсахурдии из Грузии, который, по данным следствия, участвовал в преступлениях против жителей Курской области. Мужчина подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе в убийстве двух или более лиц.
Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
Отмечается, что информацию о действиях Вооружённых сил Украины на захваченных территориях предоставили свидетели и собрал штаб Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших людей.